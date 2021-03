Saint-Louis : Mansour Faye veut un centre d’affaires à la place du stade Me Babacar Sèye

L’idée a été lancée par le maire de la ville lui-même. Lors d’une émission dans un média local, Mansour Faye s’est demandé s’il n’est pas plus utile de délocaliser le stade Me Babacar Sèye de Saint-Louis.« Il y a un fonds de 11 milliards pour le stade. Mais certains pensent qu’il est mieux de déplacer le stade et de construire un centre d’affaires à la place », suggère Mansour Faye, rapporté par Rfm.Une proposition qui va sans doute faire du bruit à Saint-Louis et même au-delà.