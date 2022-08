Saint-Louis : Pour le vol de 4 portables, un jeune récidiviste de 18 ans prend 2 ferme

Âgé seulement de 18 ans, Yakhouba Ba affiche déjà le caractère d’un futur caïd. Ayant maille à partir avec la justice, le jeune homme n’a visiblement pas l’intention de s’amender. En effet, ses deux passages à la citadelle du silence, ne semblent pas l'avoir remis sur le droit chemin. Pour cause, il été jugé encore au tribunal de Saint-Louis pour le délit de vol.

Les faits se sont déroulés le 1er août dernier à Ndioum. Hamidou Arouna Ba, après une dure journée de labeur, a fermé sa boutique pour rentrer chez lui se reposer. En cours de route, il reçoit un appel anonyme d'une personne lui annonçant que sa boutique est en train d'être dévalisée. Ainsi il rebrousse chemin et surprend deux jeunes garçons qu’il reconnaît en train de défoncer la porte de son magasin. Surpris de voir le propriétaire du magasin, les deux jeunes ont pris la poudre d'escampette. Toutefois, le boutiquier remarque la disparition de quatre téléphones portables. Le mis en cause Yakhouba Ba, aperçu plus tard au marché hebdomadaire de Labgar, sera rapidement appréhendé par les gendarmes.