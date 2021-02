Saint-Louis : Sept pêcheurs de Goxu Mbath portés disparus depuis huit jours

Ils étaient censés passer trois jours en mer. Mais voilà huit jours déjà, que sept jeunes pêcheurs de Guet-Ndar, partis à la recherche du poisson, n'ont pas donné signe de vie. Il s’agit de Ndiaga Fall, propriétaire de la pirogue, de Oumar Fall membre de la même famille et de 5 autres pêcheurs, renseigne une source de Seneweb,Depuis lors, à Saint-Louis, l’inquiétude gagne leurs proches qui alertent et demandent aux autorités de l’Etat de mettre les gros moyens en vue de les retrouver. Saliou Sakho qui a alerté sur cette disparition, demande la mise à contribution de l’armée de l’air pour retrouver les siens partis à bord d’une pirogue aux couleurs vert et jaune.