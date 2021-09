Saint-Louis : Un camion en partance pour Touba se renverse et fait 45 blessés dont 7 graves

La route du Magal fait des victimes

Le grand Magal de Touba enregistre ses premiers accidents. En effet, un camion rempli de bagages et pèlerins s’est renversé à auteur du village de Lampsar faisant 45 blessés dont 7 dans un état graves. Alertés vers le coup de 22 h 30, la 55ème compagnie d’incendie et de secours de Saint-Louis s’est déportée sur les lieux pour porter secours aux blessés qui ont été acheminés à l’hôpital régional de Saint-Louis et au centre Ousmane Ngom.