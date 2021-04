Saint-Louis : Un voleur de moutons se fait surprendre et poignarder par le propriétaire

Il Poignarde son voleur

Sidy Mbaye Sow, Ousmane Sow et Leyti Samb, ce trio de malfrats qui écumait le village de Paye et environs, a été mis hors d’état de nuire. Les trois acolytes qui opéraient à l’aide d’un véhicule pour voler le bétail de la population du village de Paye, à 5 kilomètres de Mpal, sont tombés dans les mailles de la gendarmerie.







Ce sont d’abord les villageois qui ont surpris et pourchassé Sidy Mbaye Sow et Ousmane Sow. Ces derniers qui étaient en train d’embarquer 7 moutons ont par la suite été cueillis par le propriétaire des animaux. Victime de vols répétitifs ces derniers temps, il n’a pu contenir sa colère et a essayé de se faire justice lui-même en poignardant le voleur, Sidy Mbaye. La gendarmerie qui est intervenue rapidement a arrêté les deux malfrats.