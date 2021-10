Saint-Louis : Une collision entre un bus et un "Allo-taxi" fait 2 morts

Un accident d'une rare violence s'est produit, ce samedi matin, à Mpal, dans la région de Saint-Louis. Il s'agit, en effet, de la collision entre un "Allo-taxi", en provenance de Dakar, et un bus, qui prenait le sens inverse. Le bilan provisoire fait état de deux morts sur le coup et un blessé dans un état grave, a appris Seneweb.



Les personnes décidées étaient à bord du véhicule "Allo-taxi". Les dépouilles ont été déposées par les sapeurs-pompiers vers la morgue du centre hospitalier régional de Saint-Louis et le blessé est évacué au niveau des services d'urgence de la même structure.