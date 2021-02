Saint-Louis / Vol de téléphone : Perdus par une carte Wave, un chauffeur et un apprenti écopent de 2 mois ferme

Attraits à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Louis pour vol de portable, Sette Wilane et Modou Segnane n’ont pas échappé à la condamnation.Les deux prévenus qui exercent les métiers de chauffeur de camion et d’apprenti-chauffeur transportaient du matériel agricole qu’ils devaient décharger à Saint-Louis.Une fois arrivés dans la vieille cité vers les coups de 19 h, ils ont ramassé un portable Samsung Galaxy A2. Aussitôt, le portable va sonner, avec au bout du fil le propriétaire Amadou Ka qui les suppliait de lui rendre son téléphone. Voyant qu’il y avait une carte Wave dans la pochette du portable, ils ont retiré la puce pour la mettre sur un autre téléphone pour essayer de retirer de l’argent.Une tentative frauduleuse qui va finalement les perdre, car ils ont eu la malchance d’entrer dans un magasin dont le propriétaire Abdoulaye connaissait le propriétaire du téléphone, Amadou Ka.Lorsqu’il a pris la carte pour le scanner, il s’est aperçu que c’était le compte d’Amadou Ka qui avait perdu son téléphone la veille. C’est là qu’il a dit aux deux jeunes qu’ils ont volé la carte Wave. Ces derniers qui voulaient prendre la tangente seront rapidement maitrisés et conduits à la police.Le jeudi 11 février dernier, devant la barre, Sette Wilane et Modou Segnane qui avaient reconnu les faits lors de l’enquête, ont complétement changé de version, arguant qu’ils avaient l’intention de rendre le portable, mais ils venaient tout juste d’arriver et ne connaissaient pas la ville pour pouvoir situer le propriétaire du téléphone.Des allégations qui n’ont pas prospéré devant le tribunal qui les a condamnés à 2 mois ferme pour vol.