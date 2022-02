Saint-Valentin : La fête de l’amour, de l’adolescence à la vieillesse

Communément appelée "fête des amoureux", la Saint-Valentin est fêtée dans plusieurs pays dont le Sénégal. À voir l’importance qu’accordent certaines personnes à cette journée, l’on serait tenté de croire c’est une fête qui trouve ses origines dans notre pays. Cadeaux, fleurs, invitations, rien n’est laissé pour rendre cette journée inoubliable. Pour voir comment l’évènement est fêté par les amoureux sous nos cieux, la rédaction de Seneweb a donné parole à trois couples qui nous ont fait part de leur histoire d’amour.





Ils sont jeunes et mariés depuis moins d’un an. La Saint-Valentin 2022 est la première que le couple Sow fêtera en tant que mari et femme. Nous avons tenté d’en savoir plus sur ce jeune couple avant d’essayer de faire cracher le morceau à M. Sow pour connaitre les surprises qu’il compte faire à sa douce moitié à l’occasion de la fête.





L’adage dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. La première rencontre de ce jeune couple peut s’inscrire dans ce cadre. En effet, les choses sont allées très vite entre eux. Ils se sont rencontrés pendant la deuxième période du couvre-feu qui concernait juste Dakar et Thiès. M. Sow a voulu aider des gens qui attendaient le bus et le destin a récompensé son beau geste en faisant de l’une des passagères sa douce moitié. Ils étaient partis pour partager juste le chemin retour et aujourd’hui, «on partage tout : le chemin aller-retour et la maison (rires)», renchérit M. Sow.





Pour cette première Saint-Valentin, ce dernier compte mettre les petits plats dans les grands. Il a profité d’un petit coup de fil que venait de recevoir Mme Sow pour nous souffler à l’oreille qu’il a acheté une jolie parure en or qu’il compte dissimuler dans une assiette, lors du diner que compte organiser madame le jour J, pour surprendre son épouse. Une surprise qui va sans nul doute faire plaisir à sa douce moitié.





«À cause du travail, nous ne pourrons pas sortir, mais nous allons bien fêter cette première Saint-Valentin en aparté à la maison», conclut le jeune couple.





Bras dessus, bras dessous, ces deux jeunes qui portent presque les mêmes couleurs de vêtements sont des étudiants étrangers qui ne veulent pas dévoiler leur nationalité, mais nous en diront plus sur leur relation qui dure depuis plus de deux ans.





En effet, Ange et son amoureux se sont rencontrés dans une université privée de la place et le plaisir de retrouver un compatriote dans un pays où l’on se sent seul a été l’élément déclencheur de cet amour qu’ils éprouvent mutuellement. En promenade au monument de la Renaissance africaine, ces expatriés avouent que la Saint-Valentin est mieux fêtée au Sénégal que chez eux.





«C’est la deuxième fois que nous fêtons la Saint-Valentin ici au Sénégal. Mais c’est génial, nous sentons l’ambiance de la fête partout, au marché, dans la rue, à la télé…», déclare la jeune fille qui ne lâche pas la main de son amoureux comme pour sécuriser son bien.





Toutefois, pour la fête, ils ne comptent pas faire de folie ; un dîner au restaurant fera l’affaire, disent-ils.





Enfin, pour pouvoir comparer l’amour des jeunes à celui des vétérans, nous avons interpelé un sexagénaire qui faisait sa marche avec son épouse sur la corniche. Nous avons profité d’un petit moment de repos qu’ils s’étaient accordé pour en savoir plus sur leur façon de fêter la Saint-Valentin après plus de 30 ans de mariage.





Très réticent au début, M. Ndiaye, pour ne pas la nommer, nous fait savoir que «l’amour n’a pas de jour spécial ; ça se fête tous les jours avec tous ceux qu’on aime, mais pas forcément entre partenaires uniquement».





Dans la façon de fêter le 14 février, il estime que lorsqu’on a l’habitude de se faire de petits cadeaux, la Saint-Valentin finit par passer comme un jour banal.





Pour terminer, M. et Mme Ndiaye ont tenu à prodiguer quelques conseils aux jeunes couples qu’ils invitent à protéger leur intimité et à éviter de trop s’exposer sur les réseaux sociaux, car pour vivre heureux, il faut vivre caché.





Nous espérons que ces conseils ne tomberont pas dans l’oreille d’un sourd et qu’ils seront appliqués par ces jeunes couples qui ont tendance à vite se séparer, de nos jours. Aimez-vous et cachez-vous, telle est la leçon à retenir.