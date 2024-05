Saisie d’amphétamine à l’AIBD : Quatre personnes interpelées

Les agents du bureau des douanes de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont saisi un bocal contenant près de 500 g d’amphétamine. Quatre individus ont été interpelés. Il s’agit de trois personnes de nationalité étrangère et d’un Sénégalais. Tous les quatre ont été déférés au parquet de Mbour.