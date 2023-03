Saisie d'un colis "de drogue" en provenance de la France: Les dealers tentent de corrompre les policiers avec...

N'eût été la persévérance et la vigilance des policiers du commissariat des Parcelles-Assainies, un colis contenant de la drogue, en provenance de la France allait arriver à destination. Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Balla Kébé ont réussi à arrêter les deux destinataires. Contre toute attente, ces dealers ont proposé 2 millions francs cfa aux limiers pour camoufler l'affaire. Détails !







Un joli coup de filet signé par le commissariat des Parcelles-Assainies qui a intercepté un colis contenant de la drogue, en provenance de la France. Les limiers ont reçu hier jeudi vers 14h un renseignement relatif au transport d'un colis suspect.





Sans perdre de temps, les hommes du commissaire Kébé se sont déployés sur les lieux indiqués où ils ont découvert 9 plaquettes de Haschich constitué de sept de 100g et de quatre de 50g, soigneusement dissimulées dans des cartons.





En effet, une dame a convoyé le colis de la France au Sénégal sans savoir le contenu. Arrivée à son domicile à Dakar, elle s'en est ouverte à un membre de sa famille. Ce dernier a saisi la police pour vérification.





Après avoir pris le colis, les limiers ont pris contact avec le destinataire pour simuler une livraison. Mais deuxindividus se sont présentés sur les lieux du rendez-vous à Pikine Icotaf. M.Ndiaye et B.Diop ont été arrêtés sur place. Le premier nommé avait un cornet de chanvre indien par devers lui selon des sources de Seneweb.





Interrogé M.Ndiaye a tenté de faire croire aux policiers qu'il ignorait le contenu du colis. Selon lui, il agissait pour le compte de son ami B.Diop. Ce dernier dira qu'il n'est qu'un simple intermédiaire et le colis a été envoyé par un certain Aly établi en France.





Les deux dealers tentent de corrompre les policiers avec 2 millions frs cfa





Contre toute attente, les mécaniciens ont tenté d'acheter le silence des hommes du commissaire Kébé. En effet, ils ont proposé aux limiers un versement de la somme d’un million de francs CFA comme acompte et une promesse du reliquat d’un million, une fois remis en liberté.





Malgré tout, les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour détention et trafic international de haschich et tentative de corruption selon des sources de Seneweb.