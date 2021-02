Fabrication de plastique prohibé : 9 tonnes saisies dans une industrie à Dakar

Saisie de Plastique

La direction de l’environnement et des établissements classés en collaboration avec la gendarmerie de l’environnement a saisi ce mardi 9 février 2021 une quantité importante de plastique prohibé. La saisie a été faite dans « une industrie de fabrique qui a été surprise en flagrant délit de fraude », renseigne Amadou Lamine Guissé, Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable.





Cette saisie intervient conformément à la loi numéro 2020-04 du 08 janvier 2020. Cette loi, pour rappel, interdit la fabrication, la vente et la détention de produit plastique prohibé. Le ministre de l’Environnement, pour une application de la législation dans toute sa rigueur, organise des visites de contrôles dans divers endroits comme les marchés et certains lieux de commerce. Depuis cette campagne, « plus de 75 tonnes de plastiques ont été collectées » selon toujours Amadou Lamine Guissé.