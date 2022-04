Saisie de 1,7 milliard : l’argent transféré vers une destination inconnue

La semaine dernière, la police des frontières de Kidira a saisi 1 milliard 725 millions de francs CFA sur un Sénégalais et deux Maliens. Ces derniers voulaient, manifestement, transférer l’argent du Sénégal au Mali.



Selon Les Échos de ce lundi, l’argent a été déplacé vers une destination inconnue et dans des conditions troubles.



Le journal informe que des hommes venus de Thiès et appartenant à une unité spéciale appelée «GRT» (sans plus de précision) ont récupéré les fonds.



La même source ajoute que la police des frontières de Kidira, qui s'occupait du dossier, a été dessaisie au profit de la Douane.



Les Échos rapporte qu’à Tambacounda, les autorités administratives se demandent pourquoi l’argent n’a pas été gardé au niveau du service régional du Trésor public en attendant le dénouement de l’enquête.