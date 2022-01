Saisie de 14 kg de chanvre : La Brigade Régionale des Stups de Kolda et la Division opérationnelle de l’OCRTIS font une belle moisson

Au terme de deux opérations concomitantes entre les régions de Kolda /Sédhiou et Dakar, la BRS de Kolda a procédé nuitamment ce 07 janvier 2022 à la saisie de quatorze Kilogrammes (14 Kg) de chanvre indien de la variété dite « verte » dans le département de Kolda et à l’interpellation des nommés Baba Sow, qui a pris le risque de troquer ses activités de bûcheron au trafic de drogue entre Sédhiou et Kolda, ainsi que Galo Diao son fournisseur.



Quant à la Division opérationnelle, elle est parvenue à mettre un terme aux activités de trafic de drogue de synthèse à la Sicap Foire, avec l’arrestation du nommé Mouhamadou Sall, en possession d’un important lot de pilules d'ecstasy , une drogue dure hautement addictive et mortelle.



Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt de suite après leur présentation aux autorités judiciaires compétentes.