[EXCLUSIF] Saisie de 175 millions en faux billets: La police de Jaxaay arrête 1 Gambien et 2 étudiants

Un gros coup de filet ! La police de Jaxaay a porté un coup d'arrêt à un vaste réseau de faux-monnayeurs. Les limiers ont saisi des billets noirs d'une valeur de 175 000 000 frs Cfa selon les informations exclusives de Seneweb. Les redoutables limiers de ce commissariat ont fait tomber trois faussaires. Parmi ces derniers, figurent un ressortissant gambien et deux étudiants de nationalité Sénégalaise. Détails !





La police nationale vient encore de réaliser une grosse prise dans le cadre de la lutte contre le faux-monnayage. Cette prouesse est l'œuvre des éléments du commissariat de Jaxaay qui ont démantelé un vaste réseau de trafic de faux billets de banque.



Au cours de l'exploitation d'un renseignement, ces limiers ont surpris trois faussaires en train de laver des billets noirs, à la Zac-Mbao. Aussitôt, les policiers de Jaxaay ont passé les menottes à un commerçant de nationalité gambienne ainsi que les deux étudiants sénégalais.



Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont saisi des billets non authentiques, d'une valeur de 175 000 000 francs Cfa.



Pris en flagrant délit, le trio incriminé a reconnu les faits. D'après ces faussaires, un autre ressortissant gambien leur avait donné ces billets noirs en vue de rembourser une "dette".



Actuellement, les mis en cause sont en garde à vue dans les locaux du commissariat de Jaxaay.