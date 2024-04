Saisie de 3 tonnes de cocaïne : gros rebondissement dans l'affaire

La Division opérationnelle de l’Office central de répression de l’enrichissement illicite (OCRTIS) frappe fort. L’affaire de la saisie de 3 tonnes de drogue connaît un gros rebondissement. L’Observateur annonce l’arrestation du cerveau et propriétaire du navire voyou ‘’N’ten Faye’’, arraisonné par la marine nationale sénégalaise en mars 2024.



D’après le quotidien d’informations, il s’agit d’un puissant hommes d’affaires basé à Bissau, Alexandre Antonio Tcham alias Alex.



La source rappelle qu’après la saisie de drogue d’une valeur marchande de 240 milliards de francs CFA, qui a abouti à l’interpellation des membres de l’équipage du bateau, les enquêteurs sénégalais avaient lancé la traque contre des ramifications, cernant les cartels d’Amérique latine, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe. Alex a été ainsi interpellé grâce à la collaboration avec Interpol et la police judiciaire bissau-guinéenne.



Il ressort des premiers éléments de l’enquête que l’armateur, à la tête d’une entreprise de pêche « A. Tcham Filohos SARL » situé au port de Bissau, est « le point d’ancrage d’un trafic international de drogue ». Il se chargeait du transfert de la cargaison.



Placé en garde à vue, Alex devrait être déféré ce mardi au Parquet du Tribunal de Dakar. Selon L’Obs, il est déjà passé aux aveux, révélant « qu’il comptait revenir à Dakar pour une autre importante rencontre avec un richissime homme d’affaires dubaïote.



« Étant donné qu’il se déplace en jet privé, il a voulu savoir à combien s’élèvent les frais de parking à l’aéroport ainsi que le carburant durant son séjour. Je devais ensuite le rencontrer pour les besoins de cette réunion, le 15 avril prochain. Malheureusement, j’ai été arrêté », a-t-il déclaré, selon le journal.