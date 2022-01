Saisie de 324 kg de drogue et d'une arme à feu : La gendarmerie arrête 2 dealers à Sessène

Arrestation de dealers à Sessene

Un bel exploit qui porte la signature des gendarmes de la Légion Centre-Ouest qui ont démantelé un réseau de trafic de chanvre indien à Sessène, localité située à Mbour.





Selon le communiqué de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale, les pandores des brigades de Thiadiaye, de Sandiara et de Fissel ont mis aux arrêts deux dealers avant de procéder à la saisie de neuf colis contenant 324 kg de drogue, en plus de trois charrettes et d'une arme à feu de fabrication artisanale.





"Suite à la surveillance assidue du réseau de trafiquants de chanvre indien, les brigades de Thiadiaye, de Sandiara et de Fissel ont conjugué leurs efforts pour mettre en place, dans la journée du 16 janvier 2022, un dispositif d'interception à Sessène, point de passage privilégié des malfaiteurs, selon les investigations menées", lit-on dans le document parvenu à Seneweb.





Au cours de cette opération, les gendarmes de la Légion Centre-Ouest couvrant les régions administratives de Thiès et de Diourbel ont procédé à l'interpellation de deux malfaiteurs et à la saisie de neuf colis contenant une quantité de 324 kg de drogue, trois charrettes et une arme à feu de fabrication artisanale.





La gendarmerie nationale salue la franche collaboration et la vigilance des populations qui ont permis le démantèlement de ce réseau de trafic de chanvre indien.