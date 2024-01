Saisie de 690 kg de cocaïne : du nouveau dans l’enquête

L’une des quatre personnes arrêtées lors de la saisie de 690 kg de cocaïne au large de Saint-Louis sera extradée en Espagne. Il s’agit de l’Espagnol José Manuel Costa Rial, l’homme qui commandait le puissant zodiac qui transportait la drogue.



D’après Les Échos, qui donne l’information, Rial devra répondre de cette dernière affaire, mais aussi «pour avoir travaillé sous les ordres de son compatriote Sito Miñanco». Le journal souligne que ce dernier est le «premier grand trafiquant de cocaïne d’O Salnés (Galice, Espagne)». Il est en ce moment au cœur d’une affaire qui a nécessité cinq ans d’enquête et poussé le parquet du tribunal national d’Espagne à requérir 11 ans et six mois de prison et 900 000 euros (près de 600 millions de francs CFA) d’amende contre lui.



Mais les liens entre Costa Rial et Miñanco remontent à plus loin. Les Échos rapporte qu’en 1990 les deux hommes étaient impliqués dans une affaire de saisie de 1,6 million de paquets de drogue. Le journal ne précise pas la nature du produit, mais mentionne que sa valeur était estimée à 1,3 million d’euros (près d’1 milliard de francs CFA).