Saisie de 805 kg de cocaïne : Dakar, Banjul et Interpol mutualisent leurs efforts pour cerner…

Plus de 800 kg de cocaïne conditionnés dans une vingtaine de sacs sissal et dissimulés sous la cale d’un navire battant pavillon gambien ont été saisis dimanche dernier, à 335 km au large de Dakar, par la Marine nationale.



Les membres de l’équipage ont été interrogés sous le régime de la garde-à-vue à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS).



Selon L’Obs, il s’agit du commandant du navire, S. D. Narh (Ghanéen) et des cinq membres de son équipage, à savoir les Ghanéens, M. A. Ali et A. Th. Teteh, et les Gambiens, M. Tounkara, B. Sillah, et un ressortissant italien qui s’est débarrassé de ses pièces d’identification et dont les enquêteurs s’attèlent à relever la véritable identité.



Libération précise les mis en cause ont admis avoir été engagés et « grassement » payés par un ressortissant gambien, A. S. Faty.



Au moment où des sources ont soufflé à L’Obs que dans le cadre de la coopération policière internationale, les enquêteurs sénégalais ont mis en place une synergie pour dérouler leurs investigations en intelligence leurs collègues gambiens mais aussi Interpol. Une démarche qui s’explique par le caractère international puisque la drogue a été récupérée, en haute mer, sur un navire en provenance d’Amérique latine à l’enseigne « Mamsini Sonko Banjul ».