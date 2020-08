Saisie de chanvre indien à Mbour : Deux personnes interpellées et un ancien militaire recherché

Des opérations de patrouille des gendarmes ont été fructueuses entre le 21 et le 23 août.

En effet, les gendarmes de Popenguine et de Mbour ont saisi 25 kilos de chanvre indien dans les villages de Boukhou et de Gandigal et une moto.Concernant les 20 kilos saisis dans le village de Boukhou, le produit prohibé a été retrouvé sur deux individus qui dépannaient leur moto.Ensuite, les 5 kilos ont été retrouvés par les gendarmes de Mbour qui étaient en poste de contrôle à hauteur du village de Gandigal. Ils procédaient au contrôle d'un taxi clando et un des passagers a pris la fuite laissant derrière lui un sac rempli de chanvre indien et son téléphone portable.Après recherches, il s'est trouvé que le propriétaire du portable est un ancien militaire. Il est activement recherché.