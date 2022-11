Saisie de cocaïne à Kidira : comment les douaniers ont découvert la cache sophistiquée de la drogue

Les patrons des convoyeurs des 300 kg de cocaïne saisis samedi dernier à Kidira utilisaient des camions en mauvais état pour transporter la drogue entre le Mali et Dakar. Mais pour le convoi intercepté par les douaniers de Tamba, ils ont légèrement modifié leurs plans en choisissant un camion frigorifique.



L’Observateur informe que l’option a failli être payante. En effet la fouille opérée sur les suspects, après que leur convoi a été intercepté au niveau du pont surplombant le fleuve reliant le Sénégal et le Mali, n’a rien donné.



Mais les douaniers n’ont pas lâcher prise. Au cours de leurs investigations, ils apprennent que la cocaïne est placée dans une cache située entre le plancher et le châssis du camion. Les enquêteurs seront confortés par l’utilisation pour les trafiquants de vis tout neuf pour sceller la cache.



Lorsque les verrous ont sauté, les douaniers découvrent les 300 kg de cocaïne répartis en 300 plaquettes d’un kilo chacune. La valeur de cette quantité de drogue est estimée à 24 milliards de francs CFA.