Saisie de cocaïne à l'AIBD : Quatre personnes arrêtées

Saisie de cocaïne à l

La brigade spéciale des douanes de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a réalisé une saisie portant sur 20 kg de cocaïne, le samedi 8 juin 2024. C'est vers 19 h que la marchandise prohibée, dissimulée dans un lot de sacs de gingembre destinés à l’exportation vers un pays de l’Union européenne, a été interceptée.





"Le véhicule transportant la marchandise a été intercepté au niveau de la zone fret où la marchandise devait être déposée avant d’être expédiée. Les agents de la brigade spéciale se sont, ensuite, déportés à Popenguine pour une double opération de filature et de livraison surveillée. Ladite filature a permis d’appréhender, à l’aérogare passager de l’AIBD, le présumé cerveau du trafic qui s’empressait manifestement à quitter le pays. Il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années de nationalité maghrébine", lit-on dans le communiqué de la douane.