Saisie de drogue: L'étudiant, le menuisier, les boulettes de haschich et les policiers

Le commissariat des Parcelles-Assainies a démantelé un trafic de chanvre indien à Yoff Apecsy. Les policiers ont procédé à la saisie de plus d'un kilogramme de chanvre indien, 8 boulettes de haschich et de l'arrestation de deux mis en cause dont un étudiant.









Ayant reçu un renseignement relatif à un intense trafic de chanvre indien à Yoff Apecsy, les éléments du commissariat des Parcelles-Assainies se sont déployés sur les lieux indiqués vers 06 du matin le 19 avril dernier.





Après une mission de filature, les hommes du commissaire Kébé ont interpellé un suspect. En effet, cet étudiant venait juste d'acheter un cornet auprès du dealer A.Mbengue.





Interpellé sur la provenance de la drogue, P.D.N a reconnu son statut de consommateur avant de livrer l'identité de son fournisseur.





La descente effectuée dans la chambre de A.Mbengue a permis aux policiers de saisir 1 kg , 13 cornets de chanvre indien et 8 boulettes de haschich, selon des sources de Seneweb.





Après cette mission fructueuse, les deux mis en cause ont été embarqués dans les locaux du commissariat des Parcelles-Assainies. L'étudiant P.D.N a été placé en garde à vue pour détention et usage de chanvre indien portant sur un cornet. Quant à A.Mbengue, il est poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.





Le duo incriminé a été présenté au procureur de la République depuis le vendredi dernier.