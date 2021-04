Médicaments saisis : Retour de parquet pour les mis en cause

Rebondissement dans l’affaire des médicaments saisis dans une maison sise à Patte d’Oie durant la nuit du 13 au 14 avril dernier. Les suspects ont bénéficié d’un retour de parquet.L’information a été donnée par Me El Hadj Diouf, un des avocats des mis en cause, en l’occurrence les deux Chinois et Dr Aliou Ba.Déférés ce lundi, ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de faux médicaments et mise en danger de la vie d’autrui.Face à la presse, cet après-midi, Mes El Hadji Diouf, Amadou Aly Kane et Aboubacry Barro sont montés au créneau et ont brandi des documents signés par la Direction de la pharmacie pour attester de la bonne foi de leurs clients.