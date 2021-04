Saisie de médicaments à la Patte d'Oie : L'Ordre et le syndicat des pharmaciens déposent une plainte

Les choses se corsent pour les mis en cause dans l’affaire des médicaments saisis dans une maison servant d'entrepôt à la Patte d’Oie.Les deux Chinois et leurs complices sénégalais, qui ont bénéficié d’un prolongement de garde à vue, seront déférés au parquet lundi prochain.Selon L'Observateur, le procureur va ouvrir une information judiciaire au regard de la gravité de l’affaire.Les mis en cause sont également rattrapés par deux plaintes déposées par l'Ordre et le syndicat des pharmaciens du Sénégal.