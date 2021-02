Saisie de peaux de léopard, des ivoires d'hippopotame et une arme de guerre : Un ancien Asp et deux autres personnes arrêtés à Tamba

Deux opérations de lutte contre la criminalité faunique ont abouti à la saisie de peaux de léopard, des ivoires d'hippopotame et d'une arme de guerre.







Cette grosse prise a été faite par les Parcs Nationaux à Tambacounda, le Commissariat Central de Tambacounda et Eagle-Senegal, lit-on dans un communiqué.





Selon le document, la première opération qui s'est tenue le 26 janvier 2021, avait permis l'interpellation des deux présumés trafiquants de faune. En leur possession une arme de guerre de type AK47 et ses munitions, une peau de léopard fraîchement abattu et 14 ivoires d'hippopotame.





La seconde saisie (28 janvier) a abouti à l'interpellation d'un ancien agent de sécurité de proximité (ASP).





Ils sont déférés au Tribunal de Grande Instance, auprès du Procureur de la République de Tambacounda, et attendent de connaître leurs sorts.





Le même document note que "le trafic de faune sauvage, en plus d'être une calamité pour la préservation de certaines espèces de faune dans leur milieu naturel, est un vecteur majeur de transmission de zoonoses entre l'animal et l'homme (COVID 19, GRIPPE AVIAIRE ...) et connaît des connexions dangereuses reconnues, comme le trafic d'armes, de drogue, les groupes terroristes".





Il ajoute : " à la lumière de la situation actuelle de la COVID au Sénégal, de l'instabilité sécuritaire et économique que la criminalité faunique engendre dans les pays africains, il est nécessaire d'encourager et de soutenir les acteurs qui se sont lancés dans cette lutte sans merci au Sénégal. Sans oublier les résultats dans ce sens du projet EAGLE-Senegal qui collabore depuis maintenant sept ans (7) avec les Services étatiques compétents".