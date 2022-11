[Focus] Saisie record, consommation en hausse : L’Afrique de l’ouest, nouveau carrefour du trafic international de drogue ?

Longtemps considérée comme une simple zone de transit, l’Afrique de l’Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation de drogues, selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publié en juin.



L'ONUDC précise qu'"entre 2019 et 2022 (...) au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région, principalement au Cap Vert (16,6 tonnes), au Sénégal (4,7 tonnes), au Bénin (3,9 tonnes), en Côte d’Ivoire (3,5 tonnes), en Gambie (3 tonnes) et en Guinée Bissau (2,7 tonnes).



Dernièrement, trois cents kilogrammes de cocaïne, d'une valeur de près de 24 milliards F CFA, ont été saisis au Sénégal dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin, a annoncé la direction générale des douanes. "Il s’agit de la plus grosse saisie de cocaïne par voie terrestre jamais réalisée par les douanes sénégalaises", indique-t-elle dans un communiqué publié dimanche soir. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine et destinées à l'Europe.





La saisie a eu lieu samedi à Kidira, une localité à la frontière malienne. "La marchandise prohibée se trouvait dans une cachette aménagée d’un camion frigorifique immatriculé au Mali et en partance pour Dakar", précise le communiqué. Les deux conducteurs du camion ont été appréhendés après la saisie de la marchandise.