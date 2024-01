[ EXCLUSIF] Saisie record de 50 millions d'euros en faux billets: La BR de Faidherbe arrête un Guinéen

La Brigade de Recherches ( BR) de Dakar-Faidherbe vient de réaliser un coup inédit au Sénégal. Selon les informations exclusives de Seneweb, les éléments de cette unité d’élite de la gendarmerie nationale ont effectué une saisie record de 50 millions d'euros en faux billets, 50 millions de francs cfa en billets noirs et 100 dollars. L'auteur principal de ce trafic a été déféré hier vendredi puis envoyé en prison. Détails !





C'est probablement la plus grosse saisie de faux billets jamais réalisée au Sénégal ! La Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe a mis la main sur le plus grand faux-monnayeur du pays sans doute.







Il s'agit du ressortissant guinéen, I.Savané, qui a été arrêté en possession de 50 millions d'euros en faux billets de banque, 50 millions f cfa en billets noirs, cent dollars et un arsenal servant à confectionner des billets non-authentiques, selon les informations exclusives de Seneweb.





Comment la BR de Faidherbe a fait le faussaire de nationalité guinéenne





Conformément aux instructions du Haut commandant, les gendarmes ont multiplié les opérations de sécurisation pour repousser les délinquants.





C'est dans le cadre de cette activité d'investigations que les éléments de la brigade de recherches de Faidherbe ont soupçonné un ressortissant guinéen d'être un hors-la-loi à cause de son comportement.





Les hommes du Major Babacar Ndiaye ont commencé à surveiller les déplacements du suspect I.Savané. Cette technique s'est révélée fructueuse.





Ayant appris que celui-ci s'activait dans le faux-monnayage, le gendarme en chef de la BR de Dakar a dépêché un agent infiltré qui s'est présenté devant le trafiquant comme un client désirant acquérir de faux billets.





Ne se doutant de rien, le faux-monnayeur est tombé dans le coup en promettant 50 millions d'euros au gendarme infiltré.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, I.Savané a été arrêté en flagrant délit au moment où il tentait d’investir 50 millions d'euros en faux billets dans le circuit financier du pays notamment entre Nord-Foire, Cité Damel et Centre BCEAO.





50 millions de francs cfa en billets noirs saisis à Bargny





La perquisition de son domicile sis à Bargny a permis aux gendarmes de Faidherbe de saisir encore 50 millions F CFA en billets noirs, 100 dollars et du matériel de production de billets non-authentiques, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Interrogé sur procès-verbal, le ressortissant guinéen a reconnu son statut de faux-monnayeur. I.Savané a également confié aux enquêteurs l'identité de ses compères.





Le faux-monnayeur de nationalité guinéen placé sous mandat de dépôt





Au terme de l'enquête de la brigade de recherches de Faidherbe, le mis en cause a été présenté hier vendredi au procureur de la République pour détention et trafic de faux billets de banque en cours légal dans le pays et à l’étranger. Il a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt le même jour.