Saisies record : La gendarmerie dévoile les chiffres du faux monnayage

Saisie de faux monnaies à Keur Massar

De faux monnayeurs ont été traqués par la gendarmerie nationale. Près de 695 millions de FCFA en fausse monnaie et 12 individus ont été arrêtés. Les outils d’investigations ont permis la saisie de 475 millions f CFA en faux billets par la brigade de Keur Massar au courant du mois de juillet 2021.





La source de renseigner aussi que le 1er août, trois individus dont un étranger ont aussi été interpellés pour détention d’un lot de matériels pour la confection de faux billets de banque au quartier MTOA.