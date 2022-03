Sale temps pour le Groupe Excaf Télécom

Alors qu’il a été mis en liquidation judiciaire par jugement N°003 du 9 février 2022, le Groupe du défunt Ben Bass Diagne fait face à un nouveau revers.





Il y a quelques jours, le Tribunal de commerce a reçu une plainte du Groupe. Excaf Telecom avait déposé une plainte contre la société Tv Media Sport dite Tvsm défendu par Me Augustin Senghor et Associés.





Le Tribunal de Commerce a débouté le Groupe Excaf Telecom de sa demande en annulation du 29 juin 2021 et de changement d’expert comme non fondée et mis les dépens à sa charge, informe Les Échos.





Quid de la liquidation judiciaire ? Le journal renseigne que l’appel introduit par les héritiers du Groupe Excaf Télécom ne s’annonce pas bien.





Pour rappel, les travailleurs étaient dans la rue pour réclamer des arriérés de salaire, allant d’un à treize mois.





En 2018, le groupe avait déjà dû se séparer de l’immeuble abritant son siège aux Hlm 1.