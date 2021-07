Salif Bâ, le jeune Sénégalais devenu millionnaire en cultivant des fraises

Destiné à une carrière dans l’administration, Salif Ba a surpris ses proches en se tournant vers la culture de fraises. Un choix payant, puisque son entreprise lancée il y a un peu moins de 3 ans réalise un chiffre d’affaires à 6 chiffres et va devenir le leader de la filière fraise au Sénégal.





DFraise, petite entreprise agricole spécialisée dans la production et la commercialisation de fraises, est en train de conquérir les marchés de la capitale sénégalaise Dakar. Sur une surface de moins d’un hectare, l’entreprise récolte en moyenne 20 tonnes de fraises par saison. Trois variétés y sont cultivées, notamment « Beauty », « Camarosa » et « Festivale », toutes très appréciées par les populations locales et les expatriés. Je me nomme Salif BA @SalifBA19, né le 19 Avril 1992 à Sebikhotane, ou j'ai effectué mon BFEM en 2009 et BAC en 2012. Fondateur du startup Dfraise, une entreprise specialisée dans la production et commercialiasion des fraises bio et agrumes dans une surface de 2 hectares.???????? pic.twitter.com/R6rSNKDAxT — Dior Sénégal (@DiorSenegal) June 15, 2020

Salif Ba, 29 ans, est le promoteur de DFraise. Il s’est lancé dans cette activité à la grande surprise de ses proches qui le voyaient en cadre d’administration. Après avoir obtenu un Master II au Département d'Anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le jeune homme décide de se tourner vers l’agriculture pour valoriser dit-il, les terres de ses parents.







« Dans notre culture, on s'attend à ce qu'une personne qui fait des études supérieures travaille dans un bureau », rapporte-t-il sur Soleil SN.





Au Sénégal, la filière fraise est pourvoyeuse d’emplois pour de nombreux jeunes. Comme Salif, de plus en plus de personnes se lancent dans la production ou la vente de ce fruit pour s’assurer un revenu stable. La culture débute en octobre, et les petits exploitants commencent à récolter les premiers fruits deux mois après. Entre janvier et juin, la production atteint son pic, et baisse en fin de mois pendant les fortes pluies qui rendent les fruits acides.





Le kilogramme varie entre 3 500 et 4 000 FCFA et le carton de 3 kg coûte 12 000 FCFA. Parmi les acheteurs, les gérants des hôtels et des restaurants, les unités de transformation et aussi les particuliers. Pour se faire une clientèle et écouler facilement ses produits, Salif Ba se sert du marketing sur les réseaux sociaux.





« Nous enregistrons la commande la veille et le matin, nous effectuons la récolte pour essayer de l'envoyer le plus tôt possible à Dakar. Comme ça, les clients ont des fraises fraichement cueillies », a-t-il ajouté. Des Tweets et @Dfraises un article qui résume bien parcours de jeune agripreneur, Merci au quotidien national « Le Soleil » pour ces belles lignes @xargepen @EMonteil @abdourami @wadeabou @GadbanWaleed pic.twitter.com/1hBX39BBRs — Salifba19 (@SalifBA19) June 30, 2021

Il rencontre toutefois certaines difficultés liées notamment à la logistique. L’entreprise ne possède pas encore de véhicules adaptés pour assurer les livraisons. Elle fait donc appel aux moyens de transport locaux pour acheminer les marchandises. Autre bémol, les difficultés de stockage et de conservation pour assurer l’exportation à l’international.







« Nous avons beaucoup de demandes au niveau international, mais nous n'avons pas de chambre froide pour stocker les fraises avant de les exporter ou de les envoyer à l'intérieur du pays », déplore-t-il.