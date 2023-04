Saliou Samb condamné : Ferdinand Coly pense à son défunt «papa adoptif», il explique pourquoi

Ferdinand Coly est satisfait d’avoir gagné son procès contre le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, son ex-associé. Ce dernier est condamné à cinq ans de prison dont six mois ferme et à verser à l’ancien footballeur 800 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts.



Si l’ancien capitaine des Lions est soulagé du verdict de cette affaire, qui a duré dix à douze ans, il a un pincement au cœur. Dans L’Observateur il dit : «Je pense à Bernard Poncé (qui est décédé, Ndlr), mon papa adoptif qui m’a éduqué en France. Celui-ci qui a prêté de l’argent et qui ne sera jamais remboursé. Donc en quelque sorte ce verdict est une reconnaissance du préjudice qu’il a subi.»



Ferdinand Coly ajoute : «Il faudra réfléchir à deux fois avant de commettre certains actes. Et demander surtout pardon pour le mal qui a été fait. J’aurais aimé que, de son vivant, M. Bernard Poncé et d’autres puissent entendre ce verdict.»