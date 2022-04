Salon des Vacances de Bruxelles : L’ASPT à la conquête du marché belge

Après la France, la Belgique constitue le deuxième marché émetteur de touristes à destination du Sénégal. Une donnée que l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) souhaite davantage exploiter. Ainsi, elle a pris part du 24 au 27 mars dernier au salon des vacances de Bruxelles. Unique pays africain présent à ce rendez-vous, le Sénégal a fait étalage de ses offres en matière de tourisme auprès du public Belge.





Inauguré le 28 mars dernier, l’hôtel Riu Baobab de la pointe Sarène a été présenté. L’architecture 5 étoiles avec ses 522 chambres haut de gamme constitue une nouvelle tendance dans l’offre touristique de la destination.





Lors de cet évènement, la délégation sénégalaise, composée d'autorités et de professionnels du tourisme, a exposé la richesse culturelle du pays de la Téranga devant les médias, les agents de voyages et les voyagistes autour d'un cocktail et d'animations culturelles en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Union Européenne, M. Baye Moctar Diop.





Cette participation du Sénégal au Salon des Vacances s'inscrit dans une logique de remobilisation du marché belge et de développement d'opportunités d'affaires.





