Salon FITUR : Le Sénégal met à l'honneur sa une nature exotique et ses richesses culturelles

Delta du Saloum

Le Sénégal participe au Salon international du tourisme FITUR qui se tient du 18 au 22 janvier 2023 à Madrid.





La Foire Internationale du Tourisme (FITUR) est le premier rendez-vous de l’année pour les professionnels du Tourisme du monde et le salon leader pour les marchés entrants et sortants en Amérique latine.





Les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) coopèrent, lors de cette édition 2023 du FITUR pour promouvoir l’image de l’Afrique comme un ensemble de destinations durables et de qualité.





Dans cette perspective, les huit pays de l’UEMOA s’unissent sous une bannière commune, dans le même pavillon pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre acteurs publics et privés de l’industrie du tourisme africain et stimuler la compétitivité du secteur touristique

dans la sous-région.





L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), organisme chargé de la promotion touristique du Sénégal, va étaler toute la richesse touristique et la beauté du Sénégal, aux côtés de ses partenaires comme la SAPCO, l’AIBD, l’ANACIM, la compagnie nationale Air Sénégal SA et le secteur privé.





Le stand du Sénégal dévoile la magie indéniable des îles du Saloum, l’originalité de la Casamance à travers sa diversité culturelle et sa richesse naturelle extraordinaire ainsi que les irrésistibles recettes locales comme le ‘’Ceebu jën’’ ou Jolof Rice, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’UNESCO.





Le Sénégal met aussi en valeur son patrimoine culturel immatériel avec notamment ‘’le Peuple de la vallée heureuse’’ composé des Bediks et des Bassaris.





Enfin l’ASPT et ses partenaires prennent part aux journées dédiées aux BtoB et aux investissements organisées par l’UEMOA les 16 et 17 janvier en prélude du FITUR.





Des projets de la Destination Sénégal vont être mis en vedette, en présence des tours-opérateurs et des agences de voyages, afin d’attirer de nouveaux investisseurs.





Le Sénégal maintient le contact avec les voyagistes espagnols, dévoile ses nouvelles offres au grand public et prospecte de nouveaux partenaires grâce au FITUR.





Des professionnels du tourisme, agences de voyages, tour-opérateurs, transporteurs, hôteliers, restaurateurs et journalistes de plus 121 pays ont pris part à l’édition 2022 du FITUR.





*Ceebu jën : spécialité sénégalaise, constitue le plat national, à base de riz, de poissons et de légumes.





*SAPCO : Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal





*AIBD : Aéroport international Blaise Diagne