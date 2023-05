SALON INTERNATIONAL D’AGRICULTURE DU MAROC : LE SÉNÉGAL À L’HONNEUR

Le coup d’envoi du Salon international d’agriculture du Maroc (SIAM) a été donné le mardi 02 mai 2023, à Meknes, sous le haut patronage du roi du Maroc, Mohammed VI. La journée du Sénégal a été célébrée aujourd’hui.





Le Salon international d’agriculture du Maroc (SIAM) se tient du 02 au 07 mai, au sous le thème : ‘’ Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable’’. Ce sujet vient consolider l’ensemble des acquis du Plan Maroc vert (PMV) en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole, à travers le développement du capital humain. Après le succès enregistré par l’Union nationale des chambres de commerce d’industrie et d’agriculture, au salon international de l’agriculture de Paris, elle fait un cap au salon international d’agriculture du Maroc (SIAM). Ce jeudi 04 mai, la journée du Sénégal a étécélébrée sous la directive du ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye. Le Royaume Uni est le pays invité d’honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette grande messe internationale de l’agriculture, après trois années d’arrêt dû à la crise liée au Covid-19.







Un engagement du secteur privé, à travers l’Union nationale des chambres de commerce avec le ministère de l’Agriculture qui n’a ménagé aucun effort, pour collaborer avec l’Union, pour un temps de record, a été noté. Pour répondre aux attentes, une équipe est dépêchée à moins d’une semaine. Un stand a été aménagé et plus d’une trentaine d’opérateurs économiques venus de différentes régions ont fait le déplacement afin de représenter le Sénégal.





A la cérémonie d’ouverture, ils ont eu le privilège de recevoir le chef du gouvernement du Maroc Aziz Akhannouch. Les autorités ont bien magnifié la présence du Sénégal à ce salon.





Le mercredi 03 Mai 2023, le président de l’Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup a participé au forum entre la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fez et celle de Dakar, avec une délégation, de seize entreprises, dirigée par Pape Ibrahima Diagne, un grand Serigne de Dakar, vice-président et président de la section agricole de la Chambre de commerce de Dakar.





Hier, dans la journée, les débats étaient animés, avec une grande participation des différents acteurs.