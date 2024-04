Salon international MACFRUT 2024 : Une forte présence des entreprises sénégalaises attendue à Rimini en Italie

Pour la 6ème fois consécutive, l’Agence Italienne pour le commerce Extérieure (ITA) en collaboration avec l’Ambassade d’Italie au Sénégal, accompagne des entreprises sénégalaises au Salon international des fruits et légumes, MACFRUT, du 8 au 10 Mai 2024 à Rimini en Italie.





Ce lundi 15 avril 2024, plus de 30 entreprises sénégalaises se sont réunies en prélude au salon international, MACFRUT 2024, qui aura lieu du 8 au 10 mai prochain à Rimini en Italie. En effet, grâce à l’Agence Italienne pour le commerce extérieure (Italian Trade Agency-ITA) et l’Ambassade d’Italie, le Sénégal sera fortement représenté lors de ce rendez-vous incontournable de la filière des fruits et légumes.







ITA et MACFRUT collaborent depuis de nombreuses années dans les pays de l’Afrique subsaharienne, et cette collaboration a permis de faire du MACFRUT, un des salons avec une présence africaine très significative non seulement en termes de visiteurs mais aussi en termes d’exposants. Selon le Directeur de ITA-DAKAR, Monsieur Alessandro Gerbino, on y verra de très nombreux pavillons africains dont sénégalais et ce, pour la 6 ème fois mais également des pavillons ivoirien, malien, camerounais, éthiopien, sud-africain, rwandais, entre autres exposants.







“Cette participation des entreprises au MACFRUT leur permettra non seulement de chercher des débouchés commerciaux pour leurs produits mais aussi de rencontrer tout un ensemble de producteurs de technologies qui peuvent contribuer à améliorer la qualité et le rendement des productions locales soit pour tout ce qui se passe sur le terrain agricole mais aussi la transformation et le packaging de leurs produits”, a fait savoir Monsieur Gerbino.







La forte présence des entreprises sénégalaises au MACFRUT 2024 est motivée par plusieurs initiatives, notamment le pavillon national sénégalais qui est coordonné par le COSEC et qui va réunir au moins une quinzaine d’entreprises sénégalaises en tant qu’exposants et visiteurs professionnels. En plus de cela, une délégation de 10 entreprises sera accompagnée par ITA DAKAR, qui va dans le cadre d’un projet de formation qui s’appelle LAB INNOVA, prévoir un voyage d’étude en Italie, parallèlement au MACFRUT. Ces entreprises effectueront une visite de deux jours dans la région pour rencontrer d’autres entreprises italiennes de la filière.







En outre, un 3 ème groupe d’entreprises sénégalaises, notamment des coopératives sénégalaises, sera au MACFRUT grâce à l’agence italienne de coopération qui, justement, va conduire au MACFRUT, des institutions comme le ministère de l’agriculture du Sénégal et des coopératives agricoles qui bénéficient de ses projets de financements.







A noter qu’en parallèle au MACFRUT, deux autres évènements se tiendront, toujours avec la participation des entreprises sénégalaises. Il s’agit d’abord du forum de l’aviculture qui est une filière prioritaire au Sénégal et même en Afrique de l’ouest, dont l’Italie détient un leadership technologique incontestable et un très grand savoir-faire.







Ensuite, une table ronde dédiée à la mangue se tiendra le 8 mai, à laquelle prendront part des producteurs sénégalais et de la région ainsi que des acheteurs italiens et entreprises italiennes qui commercialisent les outils technologiques mais aussi les équipements pour la transformation de la mangue.