Saly : 13 conducteurs de motos jakarta arrêtés

Treize conducteurs de motos jakarta ont été arrêtés et placés en garde à vue, hier lundi 22 avril, à Saly, informe l’APS qui cite une source sécuritaire. Les mis en cause ont été appréhendés pour participation à une manifestation non autorisée.











“Ces conducteurs avaient organisé lundi une manifestation improvisée sans autorisation, ni déclaration, pour dénoncer des tracasseries policières à leur encontre”, a expliqué la même source, citée par nos confrères.





Elle ajoute que ces conducteurs ”ont essayé de bloquer la circulation dans quelques artères de la ville, en y érigeant des barricades et en brûlant des pneus”.