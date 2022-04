Saly : Comment le Guinéen qui cambriolait les riches est tombé

Fin de cavale pour le ressortissant guinéen Éric Mouna. Résidant à Saly, rapporte L'Observateur, sa spécialité était d'écumer les nantis et autres hommes d'affaires établis dans cette célèbre station balnéaire de la Petite-Côte sénégalaise. Malheureusement, il réussira à en gruger un grand nombre.



Farouche partisan du gain facile et autres rapines, doué dans l'art de se faire les poches en usant de méthodes auss délictuelles les unes que les autres, il donnait du fil à retordre aux forces de l'ordre. En effet, beaucoup de plaintes ont été déposées contre X au commissariat de police urbain de Saly.



D’après le journal qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, il a commis une série de cambriolages (10) dans des résidences huppées de Saly, emportant des appareils électroménagers, des téléphones portables, des machines à laver et des véhicules de luxe.



Toute chose ayant une fin, le mis en cause sera finalement arrêté, à la frontière guinéenne, à bord d’un bolide volé et appartenant à un avocat. N'en pouvant plus de courir derrière ce larron futé, les limiers de Saly avaient mutualisé leurs actions avec ceux de la Police de l'air et des frontières (Paf).



Établi au Sénégal depuis quelques années, le Guinéen Éric Mouna sera transféré à Saly après son arrestation. Aux dernières nouvelles, il a été déféré, au terme de sa période normale de garde à vue, au parquet du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour.