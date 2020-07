Saly / Constructions irrégulières à la ''Mangrove'' : Un copropriétaire défie la Dscos en...

Au Sénégal, la copropriété est régie par la loi N° 88-04 du 16 juin 1988 ainsi que par son décret d’application N° 2002-160 du 15 février 2002.





Cette loi serait-elle valable pour certains et non pour d'autres ? En tout cas, ce qui se passe à la résidence ''Village de la Mangrove'' de Saly, en a tout l'air. Puisque depuis mars 2019, les 71 copropriétaires sont confrontés à l'entêtement d'un des leurs.





''Ces derniers temps, un copropriétaire qui fait fi de la réglementation en vigueur a eu à effectuer des constructions irrégulières sur le site. Ce qui a poussé la Dscos à intervenir et à arrêter les travaux. Mais l’intéressé en question persiste et défie cette structure de l’Etat malgré les sommations qui lui sont adressées'', a dénoncé El Hadji Ndiogou Ly, copropriétaire.





Ainsi, malgré les nombreuses sommations de la Dscos, le propriétaire de la villa 1 campe sur sa décision et poursuit les travaux qu'il avait entamés et qui ont été détruits par la Dscos. En vain !





''Nous constatons amèrement qu'il est en train de perturber la quiétude et l'harmonie qui a toujours caractérisé notre résidence. Nous avons saisi le 4 mars 2019, la Direction de surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos) qui l'a sommé d'arrêter les travaux car causant d'énormes désagréments à ses voisins et générant aussi des problèmes environnementaux'', explique El Hadji Ndiogou Ly, copropriétaire.