[Exclusif] Saly : La police fait tomber les 9 malfaiteurs impliqués dans le meurtre d'un ressortissant français

Du nouveau dans l'affaire du ressortissant français Yves Hervé Mahé qui a été retrouvé mort dans son domicile à Saly bambara au courant du mois de janvier 2021 !



Il ressort de l'enquête de la police que cet homme âgé a été tué puis dépouillé par des malfaiteurs. Mais ce crime odieux ne sera pas impuni.



Selon des informations exclusives de Seneweb, les limiers du commissariat urbain de Saly ont réussi à faire tomber neuf mis en cause suite à d'intenses investigations.



En effet, les 8 personnes mouillées dont M. Bodian, Y Faty Mboup, A. Ndao, B. Gueye Ndiaye, A. Ciss, C. Gaye, D. Diagne et P. A. Diallo ont été présentées au procureur pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec violence, meurtre et recel.



Le fugitif O.F.Mbaye a, également, fini par mordre la poussière face à la ténacité des policiers de la Petite Côte. Ce dernier, impliqué dans cette affaire, est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.