Saly/La somme de 5 millions pour la Tabaski se volatilise : Les femmes du Gie Beug sa dieukeur traîne leur SG au tribunal

La tenue de la caisse destinée aux préparatifs de la Tabaski est de plus en plus fréquente chez les femmes. Les cotisations sont fixées à partir de 1000 f et plus, c'est selon les moyens de chaque personne. A l'approche de la Tabaski, la caisse est partagée et chaque femme prend la somme déposée.





Les membres du Gie Beug sa dieukeur ont failli tomber des nues le jour où la caisse devait être partagée. Pas l'ombre d'un billet.





Tous les soupçons sont portés vers la secrétaire générale de l'association Y. N. Nd. Faye. Bien qu'elle ne soit pas la trésorière, elle est accusée par ses camarades du Gie d'avoir détourné la caisse.





En effet, un jour de cotisation, la caisse est restée entre ses mains durant des heures, sans la présence des autres membres. Elle avait aussi en sa possession les trois clés de la caisse. Alors que les clés qui ouvrent la caisse sont détenues par trois personnes différentes.

La caissière G. Sow était ce jour là absente et Y. N. Nd. Faye a reçu les trois clés de la caisse. Elle a déclaré attendre les cotisations des membres absents.





En un moment donné, elle a remis la caisse entre les mains de Rokhaya Mbaye et l' a chargée de la donner à la trésorière G. Sow.

Le jour du partage, 5 millions de Francs se sont volatilisés.





Pour l'avocat de la prévenue, c'est la personne morale du Gie qui devrait être indexée et non la SG. Cette dernière est poursuivie pour abus de confiance mais pour Me Weber, un problème d'imputabilité des faits se pose.





Malgré ses dénégations, les déclarations de part et d'autres désignent Y. N. Nd. Faye comme étant la responsable du vol. L'avocat a souligné que la caisse est passée entre plusieurs mains.





Le délibéré est fixe au 5 juillet.