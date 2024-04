Saly : Le restaurant La Riviera en proie à un incendie

Un incendie d'une rare violence est en train de tout consumer au restaurant La Riviera, non loin du rond-point et faisant face à l'hôtel Les Filaos. Le feu est survenu au niveau de la cuisine et a atteint la boutique de prêt-à-porter Chez Sophie.





C'est le sauve-qui-peut, au moment où les sapeurs-pompiers essaient d'éteindre les flammes avec beaucoup de difficultés.