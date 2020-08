Saly : Nicolaï incite une femme accro à la drogue à voler 1,8 million Fcfa

W. M. Nicolaï est accusé d’avoir poussé la femme d’autrui à voler un chèque de 1,8 million F CFA, en la soumettant à un chantage. Le vendredi 17 juillet dernier, les hommes du commissaire de Saly, Daouda Mbodj, ont reçu une plainte du mari O. Lacour.Ce dernier a révélé que sa femme, F. Diop, était victime de complicité de vol d’un chèque de 1,8 million F CFA, d’extorsion de fonds et viols répétés de la part d'un opérateur économique de 24 ans, du nom de W. M. Nicolaï.Entendue pour les besoins de l'enquête, F. Diop a reconnu les faits de vol de chèque, et a incriminé W. M. Nicolaï comme étant l'instigateur. Elle l'accuse d’avoir profité de son addiction à la drogue pour la soumettre à un chantage, profitant également de leur liaison amoureuse, sans plus de détails.Munis de ces informations, les enquêteurs sont partis à la recherche de W. M. Nicolaï qui ne sera arrêté que dimanche dernier, vers les coups de 6 h. Le jeune homme a été déféré.