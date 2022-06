Saly : Sa copine l'accuse d'avoir volé son million

Vol de Millions à Saly

L'idylle entre Talla et Seynabou N. a été gâché par une histoire de vol. En effet, la fille accuse son copain d'avoir fait main basse sur la somme de 1 million de francs CFA lui appartenant.





La fille explique qu'elle gardait l'argent dans sa valise mais au retour d'un voyage, elle a constaté que les sous avaient disparu.

Auparavant elle avait invité son copain et ses amis à un déjeuner et ce jour là elle a constaté la disparition de ses clés. Elle les a réclamées à son copain qui se trouvait sur place mais ce dernier entre en grogne. Il la bouscule et profère des menaces à son endroit.





Talla a été jugé en flagrants délits au tribunal de grande instance pour vol avec effraction, menaces, violences et voies de fait.





Pour justifier ses accusations Seynabou explique que Talla avait déposé dans son compte 90.000, puis 590.000 FCfa et acheté une moto à 250.000 FCFA.





Talla déclare avoir gagné au pari de 1xbet et c'est cet argent qui lui a permis d'acquérir une moto. Et le reste de la somme, il l'a déposé dans son compte. Pour mieux étayer sa défense il sort de captures des messages reçu de 1xbet.





La procureure a demandé la relaxe de Talla pour les faits de violences et voies de fait. Pour les délits de vol elle a requis 2 ans ferme.