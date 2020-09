Saly : Trois personnes arrêtées avec de la cocaïne

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Saly a saisi de la drogue dure. Trois individus ont été interpellés par les pandores qui ont exploité des informations et mis en filature des trafiquants de la cocaïne. Finalement, les nommés A. D., M. D., et S. G. sont tombés dans les filets des hommes en bleu avec respectivement 15g, 17g et 25g de cocaïne.





Selon L'AS, ils ont été conduits par les gendarmes en civile à la brigade. Ensuite, ces trafiquants, pas encore connus du fichier de la gendarmerie, ont fait face au feu roulant des questions des enquêteurs. Après leur audition, les trois présumés trafiquants seront conduits auprès du procureur près le tribunal de Grande instance de Mbour qui va sceller leur sort.