Samba Diaw, scénariste: « Des Sénégalais doivent s’attendre à avoir un dirigeant polygame »

Il est de la trempe du cinéaste Sembene Ousmane. Pièce maîtresse de la série ‘’Polygame’’, metteur en scène, scénariste chevronné, Samba Diaw méconnu du grand public. Pourtant, il est l'un des plus grands réalisateurs du paysage cinématographique. Il est l’auteur de plusieurs séries télévisées qui ont occupé le haut du pavé au Sénégal et en Afrique. Sur son compte de productions, on retrouve ‘’ Mbétel’’, ‘’ Gargote’’, ‘’ Un café avec’’ et ‘’ Polygame’’. Cette dernière production bien appréciée par des Sénégalais a connu un fou succès.



Dans cette série, Samba Diaw représente, en miniature, une partie de la société sénégalaise. La polygamie est, à ses yeux, la source des tensions au sein des familles.



Le réalisateur met en scène un homme musulman qui a opté d’épouser plusieurs femmes et rêve de vivre en parfaite harmonie. Toutefois, les mésententes entre ses épouses ont gâché sa vie. Sa première femme s’oppose à la polygamie non seulement par des pratiques mais aussi par ses comportements créant des problèmes à son mari et à ses coépouses.



"La polygamie est souvent une source de violence dans nos familles. J'ai préféré parler avec la société à travers cette série qui reflète un fait de société qui fait partie de notre quotidien et qui nous interpelle", explique-t-il.



LA POLYGAMIE AU SÉNÉGAL



D'après Samba Diaw, au Sénégal, la cohésion sociale de la grande famille peut expliquer une bonne entente entre les coépouses même si l'homme est polygame. Il estime par ailleurs que les Sénégalais doivent s’attendre à avoir un dirigeant polygame car c'est une pratique qui fait partie intégrante de notre société.