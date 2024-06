Sanctions pécuniaires contre les infractions routières: Plus de 90 millions F Cfa récoltés en un mois

Au Sénégal, la politique "tolérance zéro" initiée par le nouveau régime sur la sécurité routière commence à offrir ses premiers résultats. En effet, au-delà de la réactivité de l’autorité sur la correction de certaines anomalies au niveau des infrastructures, les sanctions financières, infligées notamment par le ministère des Transports terrestres et les forces de l'ordre, dans la répression de l’indiscipline et les infractions routières, ont généré un peu plus 90 millions F Cfa, rien que pour le mois de lai 2024, selon un tableau récapitulatif parcouru par Seneweb.





Mais cette mane financière a été obtenue grâce à la forte hausse des contraventions. Ainsi, selon le document, durant cette période, la Police nationale et la Gendarmerie ont établis 17815 contraventions qui ont permis de mobiliser une recette de 91887 000 F Cfa. Une prouesse qui reflète aussi la volonté des nouvelles autorités de réprimer avec toute la rigueur nécessaire tout actes mettant en danger les usagers de la route.





A noter, par ailleurs, que pendant ce temps, deux chauffeurs et des apprentis qui s’adonnaient à un jeu de passe-passe sur l’autoroute, ont été arrêtés, leurs permis de conduire retirés.