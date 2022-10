Sandiara : la dame 70 ans arrêtée alors qu’elle lavait une personne décédée

Ndéw Faye a été arrêtée par la gendarmerie de Sandiara et déférée au parquet de Mbour. Cette dame de 70 ans est poursuivie pour détournement. Elle accusée par un groupe de femmes du village de Soussane, dans la commune de Sandiara, d’avoir fait main basse sur leur tontine d’un montant de 2,7 millions de francs CFA.



D’après L’Observateur, qui relate cette affaire dans son édition de ce mercredi, les plaignantes ont été informées de la disparition de l’argent vendredi dernier. Elles étaient au domicile de Ndéw Faye pour discuter des modalités de partage de l’argent fruit d’un an d’épargne. Soudain, elles sont alertées par des cris. En sanglots, la trésorière déclare que l’argent de la tontine a été volé.



Après concertations, les femmes décident de porter plainte contre Ndéw Faye à la gendarmerie. Une enquête est ouverte, mais déjà les pandores constatent qu’il y a aucune trace d’effraction au domicile de la mise en cause, qui vit avec ses deux garçons.



Cette dernière est convoquée, mais elle ne répond pas aux enquêteurs. Alors qu’elle était en train d’assurer un lavage mortuaire, Ndéw Faye est arrêtée par les gendarmes.