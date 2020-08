Sandiara : Une femme se jette dans un puits, un enfant tué dans l'effondrement d'un bâtiment

Le weekend passé a été tout sauf gai dans la commune de Sandiara où deux personnes ont perdu la vie entre vendredi et samedi. La première victime est une femme qui souffrait de troubles mentaux. Selon L’AS, la dame M. Ndione, qui avait été récupérée par sa famille établie au village de Ndolor, s’est donnée la mort en se jetant nuitamment dans un puits. Après des heures de recherche, ses parents ont aperçu ses sandales devant le puits. Les sapeurs-pompiers de Mbour ont repêché le corps sans vie de la dame qui laisse deux enfants orphelins.