Sangalkam : Un imam opérateur économique arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans

Encore un cas de viol sur une mineure de 16 ans. Cette histoire se passe à Ndiakhirate, dans la commune de Sangalkam. M. Gueye Ciss, opérateur économique et second Imam de leur mosquée, né en 1982, est accusé de viol. Plus cocasse dans cette histoire, Gueye Ciss a trois épouses.





D’après des informations exclusives de Seneweb, l’histoire remonte au 20 septembre 2021. Venue rendre visite à sa tante, première épouse de M. Gueye, S. Gueye, élève en classe de quatrième, a vu ses rêves brisés.





Ce jour-là, la victime, après avoir fini de préparer le déjeuner, dormait dans la chambre de sa tante avant d’être appelée par son présumé bourreau. Ce dernier se trouvait au rez-de-chaussée, là où loge sa troisième femme. C’est ainsi qu’il lui confia le nettoyage de l’enclos des moutons. Des confidences faites à Seneweb révèlent que c’est sur ces entrefaites que M. Gueye demande à la fille de la rejoindre dans sa chambre pour des séances de massage.





L’opérateur économique en a profité pour abuser de la fille. Une mésaventure stupéfiante qui a tourné au vinaigre.





D’après nos sources, la tante de S. Gueye, a finalement quitté la maison avec ses enfants pour rejoindre sa famille, malgré les tentatives de règlement à l’amiable pour étouffer cette affaire.