Sangomar : Achèvement de la phase de construction du FPSO

Woodside Energy a franchi une nouvelle phase importante dans le développement du champ Sangomar avec l’achèvement de la phase de construction de son unité flottante de production, de stockage et de déchargement en mer (FPSO), qui sera déployée au large du Sénégal. Selon un communiqué parvenu à Seneweb ce mardi 29 novembre, en 2020, Woodside a attribué le contrat de fourniture du FPSO à MODEC, Inc. Les travaux sur la coque, les ouvrages maritimes, l’installation de la tourelle externe et des modules de surface, ainsi que les travaux de conversion du navire ont été réalisés par COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., Ltd. Les modules de surface ont été fabriqués par COSCO et BOMESC Offshore Engineering Company Ltd. à Tianjin, et le système d’amarrage de la tourelle externe a été fabriqué par Penglai Jutal Offshore Engineering Heavy Industries Co. Ltd (PJOE).





Madame Meg O’Neill, PDG de Woodside Energy, a salué l’accomplissement des travaux de fabrication et de conversion menés par MODEC, COSCO, BOMESC et PJOE. «Durant cette phase de construction, d’excellents résultats en matière de sécurité ont été réalisés au sein des chantiers chinois qui ont enregistré plus de 16 millions d’heures de travaux de construction complexes sans subir d’accident. Les équipes de construction ont également réussi à relever les défis posés par les restrictions logistiques et de déplacement liées à la pandémie tout au long de 2021 et 2022, ce qui a permis de respecter le calendrier du FPSO en vue du démarrage sur le champ de Sangomar en fin 2023», a-t-elle déclaré.





Le texte signale que le FPSO est actuellement transféré vers le chantier naval de Keppel Offshore & Marine Ltd., situé à Tuas, Singapour, pour les besoins des travaux d’intégration des superstructures, ainsi que les activités de préparation et de mise en service du navire. Et le FPSO, anciennement un très grand transporteur de pétrole brut, a été nommé en hommage au premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il aura une capacité de production de 100000 barils de pétrole par jour.